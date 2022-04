Catania, l'ex allenatore Baldini sta per firmare in B con il Vicenza

Dal saluto ai tifosi al nuovo incarico oltre Stretto: in pochissime ore Francesco Baldini, ormai ex allenatore del Catania, ha trovato collocazione. Oggi dovrebbe firmare con il Vicenza che ha liquidato Cristian Brocchi puntando i fari sull'allenatore toscano che per il fallimento del club etneo si è svincolato e potrà lavorare ovunque.

Infatti, il club vicentino in Serie B naviga in brutte acque occupando la terzultima posizione in condominio con il Cosenza. Baldini dovrebbe approdare in città con tutto lo staff che ha lavorato in Sicilia. Dopo la firma Baldini dovrebbe dirigere il primo allenamento oggi pomeriggio. Già la notizia si era diffusa ieri prima di mezzanotte (avevamo pubblicato un lancio sulla pagina facebook della Sicilia redazione sport) e i tifosi del Catania avevano commentato l'indiscrezione inviando a Baldini l'augurio di un lavoro produttivo. A Vicenza, Baldini potrebbe ritrovare Freddi Greco che, svincolatosi come tutti gli altri dal Catania, si potrebbe anche allenare con la squadra con cui è destinato a giocare nella stagione ventura.

