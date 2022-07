Cessione Samp, in tre chiudono due diligence

GENOVA, 02 LUG - C'è una accelerata nella trattativa per la cessione della Sampdoria ed entro fine luglio potrebbe essere presentata la prima offerta da quando il club e in vendita. Nelle ultime settimane le procedure hanno accelerato anche per l'ingresso dell'advisor Lazard che sta dando un contributo importante per arrivare ad una soluzione positiva. Da quanto filtra sono tre i soggetti che hanno concluso la due diligence sui conti del club dopo mesi in cui hanno analizzato tutti i documenti: a questo punto sarebbe imminente la presentazione di un'offerta. Non è finita perché a breve altri due soggetti sarebbero sul punto di concludere la due diligence: dunque sembra ormai definita una griglia precisa di potenziali acquirente per la società blucerchiata. Sono cinque i soggetti in pole position per acquistare la Samp: sono tre fondi statunitensi, un soggetto spagnolo e un'altra realtà del mondo arabo.

