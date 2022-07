Cozzoli: "Conference della Roma strategica per il Paese"

ROMA, 07 LUG - "Oggi il tour dell'Olimpico si arricchisce di un nuovo trofeo, quello della Conference, un trofeo importante non solo per la Roma e la città. Ma per Italia intera. Un trofeo strategico per il calcio italiano. Oggi è un giorno da celebrare, come Sport e Salute siamo felici di ospitare questo trofeo" lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine dell'evento che ha visto inserire il trofeo europeo vinto dalla Roma all'interno del tour dell'Olimpico.

