Dai Giochi invernali a Pechino al Mondiale di calcio in Qatar: ecco tutte le date dello sport del 2022

Dai Giochi olimpici invernali di Pechino a febbraio al Mondiale di calcio in Qatar a dicembre, il 2022 dello sport è caratterizzato in apertura e chiusura da due grandi eventi. Tra uno e l’altro, a fare da trait d’union, i mondiali di Formula 1 e motociclismo, dai calendari sempre più fitti, la stagione del ciclismo con le classiche e i Giri con i Mondiali a settembre in Australia. Ci sono poi i Mondiali di atletica leggera, a Eugene, e di nuoto, a Fukuoka, entrambi rinviati nel 2021, e quelli di pallavolo e rugby. A dominare sui 12 mesi è sempre il calcio, che a gennaio ha un appuntamento d’impatto come la Coppa d’Africa. Questo il calendario dei principali avvenimenti sportivi in programma nel 2022.

GENNAIO 1-9 - Tennis: Atp Cup a Sydney

2-14 - Rally Dakar in Arabia Saudita

4-6 - Sci: cdm uomini e donne a Zagabria

8-9 - Sci: cdm uomini ad Adelboden

8-9 - Sci: cdm donne a Maribor

9-6/2 - Calcio: Coppa d’Africa

10-16 - Pattinaggio di figura: Europei a Tallinn

11 - Sci: cdm donne a Flachau

11-16 - Sci: cdm uomini a Wengen

12 - Calcio: Supercoppa Inter-Juve, a Milano

12-13 - Calcio: semifinali Supercoppa Spagna

13-30 - Pallamano: Europei Slovacchia/Ungheria

15/16 - Sci: cdm donne a Zauchensee

16 - Calcio: finale Supercoppa di Spagna

17 - Calcio: Gala Fifa «The Best»

17-30 - Tennis: Australian Open

18-23 - Pattinaggio artistico: Campionati dei Quattro continenti a Tallinn (Estonia)

20-23 - Sci: cdm donne a Cortina d’Ampezzo

20-23 - WRC: Rally di Monte-Carlo.

21-23 - Sci: cdm uomini a Kitzbuehel

25 - Sci: cdm donne a Plan de Corones

25-26 - Sci: cdm uomini a Schladming

29/30 - Sci: cdm uomini a Garmisch

FEBBRAIO 4-20 - Giochi Olimpici Invernali a Pechino

5-6 - Judo: Torneo di Parigi

5-6 - Rugby: 6 Nazioni (Francia-Italia il 6)

10-13 - Basket donne: qualificazioni Mondiali.

12-13 - Rugby: 6 Nazioni (Italia-Inghilterra il 13)

13 - Football americano: Super Bowl

15-16 - Pallavolo: fine fase a gironi Champions League

24-27 - WRC: Rally di Svezia

26-27 - Rugby: 6 Nazioni (Irlanda-Italia il 27)

26/27 - Sci: cdm donne a Crans Montana

27 - Calcio: finale di Coppa di Lega inglese

MARZO 4-13 - Giochi Paralimpici invernali a Pechino

5 - Ciclismo: Strade bianche

5 - Atletica: Riyadh Marathon

5-6 - Sci: cdm uomini a Kvitfjell

5-6 - Sci: cdm donne a Lenzerheide

6 - MotoGP: inizio del mondiale, Gp del Qatar

6-13 - Ciclismo: Parigi-Nizza

7-13 - Ciclismo: Tirreno-Adriatico

8-17 - Pallavolo: quarti Champions League

9-20 - Tennis: Indian Wells Masters

11-12- Sci: cdm donne a Are

11-13- Atletica: Mondiali indoor a Belgrado

11-12- Rugby: 6 Nazioni (Italia-Scozia il 12)

12-13- Sci: cdm uomini a Kranjjska Gora

16 - Ciclismo: Milano-Torino

16-20- Sci: cdm donne finali a Courchevel

16-20- Sci: cdm uomini finali a Courchevel

18-20- Atletica: Mondiali indoor

19 - Rugby: 6 Nazioni (Galles-Italia)

19 - Ciclismo: Milano-Sanremo

20 - F1: parte il mondiale, Gp del Bahrain

20 - MotoGP: Gp d’Indonesia

21-27- Ciclismo: Giro della Catalogna

21-27- Pattinaggio figura: Mondiali Montpellier

23-3/4 - Tennis: Masters 1000 a Miami

24-29 - Calcio: play-off Mondiali (Italia- Macedonia del Nord il 24)

27 - Ciclismo: Gand-Wevelgem

27 - F1: Gp Arabia Saudita gran Premio

29-7/4 - Pallavolo: semifinali Champions League 31 - Calcio: Congresso Fifa a Doha.

APRILE 1 - Calcio: sorteggio Mondiali 2022 a Doha

3 - Atletica: Maratona di Parigi

3 - Ciclismo: Giro delle Fiandre

3 - MotoGP: Gp d’Argentina

7-8 - Basket: fine stagione regolare Eurolega

7-10 - PGA Golf: Augusta Masters (Usa)

8-10 - Basket: finale 4 di Eurolega femminile

10 - MotoGP: Gp delle Americhe

10 - Ciclismo: Amstel Gold Race

10 - F1: Gp d’Australia

16 - Ciclismo: Parigi-Roubaix donne

17 - Ciclismo: Parigi-Roubaix 19-30 - Tiro a volo: Coppa del Mondo a Lonato del Garda

19-4/5- Basket: quarti di finale Eurolega.

20 - Ciclismo: Freccia Vallone

21-24 - WRC: Rally Croazia

23 - Calcio: finale Copa de Re a Siviglia

24 - Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi

24 - F1: Gp dell’Emilia-Romagna

24 - MotoGP: Gp del Portogallo

29-1/5- Judo: Europei a Sofia.

MAGGIO 1 - MotoGP: Gp di Spagna

7-29 - Ciclismo: Giro d’Italia

8 - Calcio: finale Coppa di Francia a Parigi

8 - F1: Gp di Miami

11 - Calcio: finale Coppa Italia a Roma

13 - Atletica: Diamond League a Doha

13-29 - Nuoto: Mondiali a Fukuoka (Giappone)

14 - Calcio: finale di FA Cup

15 - MotoGP: Gp Francia

18 - Calcio: finale Europa League, a Siviglia

19-22 - Golf: Campionato PGA (Tulsa, Usa)

19-22 - WRC: Rally del Portogallo

20-25 - Basket: quarti di finale Elite maschile

21 - Atletica: Diamond League in Gb

21-22 - Pallavolo: finali Champions League

21-22 - Calcio: ultima giornata Serie A

21-22 - Calcio: ultima giornata Liga

22 - Calcio: finale Champions donne, a Torino

22 - F1: Gp di Spagna

22-5/6- Tennis: Roland-Garros

27-29 - Basket: Final 4 Eurolega a Berlino

28 - Atletica: Diamond League a Eugene

28 - Calcio: finale Champions League a San Pietroburgo

29 - F1: Gp di Monaco

29 - MotoGP: Gp d’Italia

29 - Auto: 500 Miglia da Indianapolis

29-9/6- Basket: finale playoff Women's League

GIUGNO (date da definire) - Calcio: inizio della Nations League 2022-2023

2-5 - WRC: Rally d’Italia

2-5 - Golf LPGA: US Women's Open.

2-19 - Basket: finali NBA

5 - Atletica: Diamond League a Rabat

5 - MotoGP: Gp di Catalogna

5-12 - Ciclismo: Criterium du Dauphine

6 - Pallavolo: al via Nations League

9 - Atletica: Diamond League, Golden Gala a Roma

11-12 - Auto: 24 Ore di Le Mans

12 - F1: Gp dell’Azerbaigian

16 - Atletica: Diamond League a Oslo

16-19 - Golf: US Open

18 - Atletica: Diamond League a Parigi

19 - MotoGP: Gp di Germania

19 - F1: Gp del Canada

23-26 - WRC: Rally Kenya

23-26 - Golf: Campionato LPGA

25-5/6- Giochi del Mediterraneo a Orano

26 - MotoGP: Gp d’Olanda 26-7/7-Universiadi in Cina

27-10/7 - Tennis: Torneo di Wimbledon

30 - Atletica: Diamond League a Stoccolma

LUGLIO 1-24 - Ciclismo: Tour de France

3 - F1: Gp di Gran Bretagna

6 - Calcio: al via Europei donne in Inghilterra

10 - F1: Gp d’Austria

10 - MotoGP: Gp di Finlandia

13-17 - Pallavolo: finali N.League donne

14-17 - WRC: Rally Estonia

14-17 - Golf PGA: British Open

15-24 - Atletica: Mondiali a Eugene

20-24 - Pallavolo: finali Nations League

24 - F1: Gp di Francia

24-31 - Ciclismo: Tour de France donne

30 - Atletica: Diamond League a Shanghai

31 - Calcio: finale Europei donne

31 - Formula 1: Gp d’Ungheria.

AGOSTO 4-7 - WRC: Rally di Finlandia

6 - Atletica: Diamond League in Cina

6-7 - Calcio: al via Ligue 1, 2022-23

6-7 - Calcio: al via Premier League 2022-23

7 - MotoGP: Gp di Gran Bretagna

7-14- Judo: Mondiali a Tashkent

10 - Calcio: Supercoppa Europea a Helsinki

10 - Atletica: Diamond League a Montecarlo

11-21- Nuoto: Europei in vasca lunga, a Roma

12 - Calcio: Liga, possibile inizio

13 - Calcio: Serie A, possibile inizio

15-21 - Atletica: Europei a Monaco di Baviera

19-11/9- Ciclismo: Vuelta di Spagna

21 - MotoGP: Gp d’Austria

24-28 - Ciclismo: Mondiali Mtb (Francia)

25-28 - Golf PGA: Championship Tour)

26 - Atletica: Diamond League a Losanna

26-11/9-Pallavolo: Mondiali in Russia

28 - F1: Gp del Belgio

29-11/9- Tennis: US Open.

SETTEMBRE 1-18 - Basket: Europei (anche a Milano)

2 - Atletica: Diamond League a Bruxelles

4 - F1: Gp d’Olanda

4 - MotoGP: Gp di San Marino

7-8 - Atletica: finali Diamond L. a Zurigo

8-11 - WRC: Rally di Grecia

11 - F1: Gp d’Italia

18 - MotoGP: Gp d’Aragon

18-25- Ciclismo: Mondiali su strada (Wollongong, Australia)

22-1/10- Basket: Mondiali donne a Sydney

23-11/10- Pallavolo: Mondiali donne in Olanda

25 - F1: Gp di Russia

25 - MotoGP: Gp del Giappone

27-10/10 - Tiro a volo: Mondiali ad Osijek

29-2/10- WRC: Rally Nuova Zelanda.

OTTOBRE 2 - F1: Gp di Singapore

2 - MotoGP: Gp di Thailandia

8 - Ciclismo: Giro della Lombardia

8-12/11 - Rugby: Mondiali donne in Nuova Zelanda

9 - F1: Gp del Giappone

12-16- Mondiali su pista (Francia)

16 - MotoGP: Gp d’Australia

20-23 - WRC: Rally di Spagna

23 - MotoGP: Gp della Malesia

23 - F1: Gp Stati Uniti

29-6/11- Ginnastica artistica: Mondiali

30 - F1: Gp del Messico

31-6/11- Tennis: Masters 1000 di Parigi

NOVEMBRE 6 - MotoGP: Gp di Valencia

10-13 - WRC: Rally del Giappone

13 - F1: Gp del Brasile

13-20 - Tennis: ATP Masters, a Torino

20 - F1: Gp Abu Dhabi

21 - Calcio: gara inaugurale Mondiali.

DICEMBRE 16-18 - Judo: Master

18 - Calcio: finale Mondiali.



