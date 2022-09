Djokovic a Federer, questo giorno è duro da vivere

ROMA, 16 SET - Mancava solo lui, e questo aveva sollevato qualche perplessità sui social, ma finalmente anche Novak Djokovic ha reso omaggio a Roger Federer, in un lungo post su Instagram, all'indomani dell'annuncio del fuoriclasse elvetico di volersi ritirare, a 41 anni. "Roger, è difficile vivere questo giorno ed è complicato esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso nel tennis - scrive il serbo -. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare. La tua carriera ha fatto capire che significa raggiungere l'eccellenza e guidare con integrità e compostezza. E' stato un onore conoscerti, dentro e fuori dal campo". Il serbo, dopo aver augurato il meglio al collega e alla sua famiglia per il futuro, chiude sottolineando di non vedere "l'ora di celebrare i tuoi successi e di vederti a Londra". La carriera di Federer sul circuito si concluderà infatti la prossima settimana alla Rod Laver Cup, un torneo che mette di fronte Europa e Resto del mondo, con la squadra di casa che schiererà insieme con l'elvetico lo stesso Djokovic, Rafa Nadal, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud.

