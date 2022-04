Dramma Ronaldo, salta match Liverpool dopo morte del figlio

LONDRA, 19 APR - Cristiano Ronaldo non scenderà in campo questa sera, nella sfida di Premier League contro il Liverpool, dopo la morte durante il parto del gemellino maschio che sua moglie Georgina Rodriguez portava in grembo insieme ad una sorellina, venuta alla luce regolarmente. E' stato lo stesso Manchester United ad annunciare il forfait del portoghese. "La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa e Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile - si legge nel comunicato diffuso dal club di Manchester -. Sottolineando la richiesta di privacy espressa dalla famiglia, confermiamo l'assenza di Ronaldo nella partita di martedì sera ad Anfield".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA