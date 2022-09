ROMA, 07 SET - Niente lavoro in gruppo per Tammy Abraham nella rifinitura prima della gara di domani con il Ludogorets. Il centravanti inglese, dopo essere uscito contro l'Udinese, per un trauma contusivo alla spalla sinistra, svolge un allenamento differenziato. Domani il titolare dell'attacco sarà Belotti. Anche per Zaniolo lavoro individuale dopo aver tolto il tutore al braccio per via della lussazione rimediata contro la Cremonese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA