ROMA, 10 LUG - Esordio da incubo per l'Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita (specie nel primo tempo), hanno perso 5-1 (5-0) contro la Francia in una partita della prima giornata del girone D.

