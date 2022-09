Europa League: Lazio e Roma prenotano i tre punti

ROMA, 14 SET - Secondo impegno in coppa per Lazio, Roma e Fiorentina. La squadra biancoceleste cerca la seconda vittoria in Europa League dopo la goleada contro il Feyenoord, facendo visita al Midtjylland da grande favorita: il successo della Lazio, per gli esperti Sisal, è dato a 1,90 contro il 3,75 dei padroni di casa mentre si sale di pochissimo, a 3,80, per il pareggio. La sconfitta col Ludogorets impone alla Roma di non sbagliare domani all'Olimpico contro l'HJK Helsinki, ma la vittoria è ampiamente alla portata dei giallorossi, secondo Sisal, vista la quota rasoterra di 1,13 contro il 21 con il quale si gioca il blitz finlandese mentre si scende fino a 8,75 per il pareggio.

