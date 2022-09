Europa League: Lazio; Sarri, 'partita non semplice'

ROMA, 14 SET - "Loro sono una buona squadra e stranamente non stanno andando bene in campionato. Sono esperti e lo scorso anno hanno pareggiato a Bergamo in Champions League". Ecco le prime parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo l'arrivo in Danimarca alla vigilia della gara di Europa League con il Midtjylland in programma per domani alle ore 18:45. "Quest'anno hanno perso il playoff con il Benfica e in attacco hanno buone individualità - aggiunge Sarri - Quando restano in partita giocano ad alto ritmo e questo può creare problemi. Noi dovremmo essere umili, condurre la gara senza lasciare il pallino del gioco a loro. Giocando così spesso bisogna alternare i ragazzi. Ci sono due mesi dove si giocherà ogni due giorni e poi ci saranno le nazionali dove anche li i calciatori giocheranno ogni due giorni. Non parliamo di turnover ma di sopravvivenza".

