F1:Australia;Sainz,oggi sicuramente ero in lotta per la pole

ROMA, 09 APR - "Oggi sicuramente ero in lotta per la pole come nelle altre gare. In Q3 ho preso bandiera rossa quando stavo finendo il giro e questo mi ha impedito di avere già un tempo in classifica. Al secondo tentativo abbiamo avuto un problema con il motorino di avviamento della power unit". Ai microfoni di Sky Carlos Sainz spiega la sua sfortunata qualifica che lo ha relegato in nona posizione nonostante la sua Ferrari avesse un potenziale da prima fila. "La macchina - aggiunge il pilota spagnolo - inizialmente non si accendeva e siamo usciti con 2-3 minuti di ritardo rispetto a quanto previsto. Abbiamo tanti problemi nella preparazione e nel riscaldamento delle gomme: non le ho potuto scaldare a dovere con un solo giro di preparazione, me ne servivano due come per Charles (Leclerc, ndr). Ho fatto tutto il giro con uno pneumatico freddo e per poco non sono andato a sbattere. Con la gomma fredda non abbiamo grip, è stato un disastro. Tutto quello che poteva succedere di negativo è accaduto in Q3″.

