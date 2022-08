Febbre Mondiale,in Brasile sold out maglia 'giaguaro'Seleçao

RIO DE JANEIRO, 09 AGO - In Brasile è già febbre da Mondiali. In molti pensano che la Seleçao di Tite possa arrivare fino in fondo, intanto è stato battuto il record di vendite di una maglia, la seconda che la nazionale indosserà in Qatar. E' stata presentata domenica scorsa, da ieri era in vendita nei negozi e online sulla versione brasiliana dello sponsor tecnico Nike ed è andata esaurita nel giro di poche ore. In attesa del riassortimento, che il fornitore spera possa verificarsi nel week end, va sottolineato che motivo del successo della casacca è il suo look fortemente innovativo. Infatti questa maglia azzurra della Seleçao è ispirata al manto dei giaguari che popolano il Pantanal e che fanno di questa zona la più ricca di questo tipo di animale di tutto il continente americano. Mettere le macchie del giaguaro sulle maniche della maglia della Seleçao sembrava un'idea azzardata, e invece ha avuto un successo enorme. Ora non rimane che vedere se accadrà altrettanto quando verrà lanciata sui mercati europeo e statunitense, e soprattutto se, come si augurano Tite e la torcida, porterà fortuna in Qatar.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA