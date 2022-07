Figlio Tacconi 'tanti auguri a me e a te, il mio orgoglio'

ALESSANDRIA, 28 LUG - "Gli eventi della vita mi hanno reso il ragazzo che sono, forte e coraggioso. Tanti auguri a me ma tanti auguri a te, che sei il mio orgoglio più grande. +27". Il primo pensiero di Andrea Tacconi, affidato ai social, nel giorno del compleanno è per il padre Stefano. Da mesi infatti l'ex portiere della Juventus e della Nazionale sta seguendo il suo recupero dopo il ricovero in ospedale ad Alessandria, il 23 aprile, per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma dopo essersi sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Dal 14 giugno prosegue il percorso riabilitativo al presidio Borsalino.

