Internazionali: Sinner "con Tsitsipas primo set alla pari"

ROMA, 13 MAG - "Nel primo set ho avuto più occasioni di Tsitsipas, lui si è salvato col servizio. Mi sento che senza il mio problema fisico avrei vinto". Jannik Sinner parla così dopo l'uscita di scena agli Internazionali, battuto da Stefanos Tsitsipas. "Il secondo set è andato così", aggiunge il tennista azzurro. E quando si fa riferimento a un suo gap fisico con i big del circuito risponde: "Lo so che c'è un gap, ci stiamo lavorando su. Ma non è detto che non possa vincere anche così, lo si è visto a Montecarlo e anche oggi". E ancora: "Quest'anno sono stato costante, perdo solo con i giocatori davvero forti, prima o poi speriamo anche di vincere". Una battuta anche sul malore occorso a un uomo al Centrale: "Ho sentito delle urla, non sapevo se fosse una rissa, poi sono continuate e mi sono reso conto che qualcosa non andava, spero che la persona stia bene". Chiusura sul Roland Garros: "Va preparato lavorando duramente, ma a me piacciono le partite più lunghe, la formula 3 su 5 mi è sempre piaciuta, ti puoi gestire ancora meglio", conclude Sinner.

