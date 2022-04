L'Union Berlino frena, è 1-1 con l'ultimo in classifica

ROMA, 29 APR - Finisce 1-1 l'anticipo della 32/a giornata in Bundesliga, fra l'Union Berlino e il Greuther Fürth, sul terreno dell'An der alten Forsterei della capitale tedesca. Ospiti in vantaggio con Hrgota al 33' pt, ma raggiunti al 27' st dalla rete di Michel. I berlinesi sono sesti in classifica, con 51 punti, mentre il Greuther Fürth resta all'ultimo posto con appena 18 lunghezze. La corsa per il titolo tedesco si è risolta nello scorso week-end a favore del Bayern Monaco, che si è confermato campione.

