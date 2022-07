la Roma visita il Muro del Pianto a Gerusalemme

TEL AVIV, 29 LUG - La Roma di Josè Mourino ha visitato oggi il Muro del Pianto a Gerusalemme. La squadra giallorossa e gli accompagnatori sono stati accolti dal ministro del Turismo, Yoel Razvozov, che li ha condotti nel luogo sacro all'ebraismo e anche nella parte archeologica della Città vecchia come ospiti del dicastero stesso. "Decine di milioni di tifosi da tutto il mondo potranno seguire sui social questa visita speciale, potendo così di ammirare la bellezza e l'unicità che abbiamo qui - ha detto il ministro -. Speriamo che queste amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre vengano a giocare nella nostro meraviglioso Paese". La Roma affronterà domani sera allo stadio 'Sammi Ofer' di Haifa il Tottenham di Antonio Conte in una amichevole che dovrebbe vedere l'esordio del nuovo acquisto giallorosso Paulo Dybala.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA