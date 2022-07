La Roma vola in ritiro in Portogallo, c'è Zaniolo

ROMA, 12 LUG - La Roma vola in Portogallo per il ritiro voluto da Mourinho e con la squadra parte anche Nicolò Zaniolo, in tribuna nella prima amichevole con il Trastevere, ma atteso in campo domani nel test contro il Sunderland. I giallorossi, nazionali compresi, sono partiti tutti dal T5 di Fiumicino con un volo in programma alle 15 direzione Albuifera dove la squadra resterà fino al 23 luglio. Unico assente dei calciatori che da lunedì scorso si allenava a Trigoria è Kluivert, da tempo al centro del mercato in uscita di Tiago Pinto.

