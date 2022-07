Mammì, Serie B investimento importante per Helbiz

MILANO, 06 LUG - "L'investimento principale di Helbiz nei diritti tv è e resta la Serie B per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia". Lo ha detto Matteo Mammì, Ceo Helbiz Emea e Ceo Helbiz Media, a margine della presentazione della nuova stagione della Serie B su Helbiz Live. "Aggiungeremo altri eventi di seconda fascia per arricchire il palinsesto, però investimenti più grandi rispetto alla B al momento non sono previsti. Non fanno parte della strategia che abbiamo sviluppato, quindi ci fermeremo alla Serie B che già è un investimento importante", ha aggiunto. "Il bilancio del primo anno è molto positivo. I risultati sono stati molto buoni, perché i tifosi hanno cominciato a conoscerci, a provarci e a fidarsi della piattaforma che è stabile e performante. I tifosi della Serie B vengono da noi perché offriamo un prodotto concentrato sulla Serie B ad un prezzo molto conveniente. Secondo me è stata una formula che ha interessato tantissimi tifosi". "Novità per la nuova stagione? Abbiamo portato dei miglioramenti tecnologici ed ulteriori servizi, come il blog, oltre a un nuovo volto come Chiara Giuffrida. I prezzi resteranno gli stessi, molto convenienti, non li abbiamo assolutamente alzati, mantenendo anche il cashback sulla mobilità, perché ricordo che quello è il nostro core business e con quello siamo presente in molte città", ha concluso Mammì.

