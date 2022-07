Milano-Cortina: a Verona sopralluogo in Arena

VERONA, 01 LUG - Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha accolto per la prima volta in Arena gli addetti al cerimoniale del Comitato Olimpico Internazionale, in questi giorni in visita nella città scaligera accompagnati da alcuni rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 2026. Al centro dell'incontro la valutazione della capacità ricettiva di Arena e Gran Guardia, oltre alle modalità di gestione dei grandi eventi da parte del Comune di Verona. Per questo, nella serata di ieri, ospiti della Fondazione Arena, il gruppo ha assistito alla rappresentazione di Carmen. Con l'occasione hanno potuto prendere visione dal vivo della complessa macchina organizzativa messa in campo per garantire la realizzazione di un grande evento all'interno dell'Anfiteatro. Presenti, oggi, i capi cerimoniale di Fondazione Milano Cortina 2026 Christian Sante Milici e del Cio Patrick Stalder. Ad accompagnarli una decina fra addetti e responsabili sia del Cio che della Fondazione Milano Cortina 2026. L'anfiteatro ospiterà la cerimonia di chiusura del Giochi invernali e la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

