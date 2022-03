Mondiali: Lapadula dà al Perù una chance, Colombia e Cile fuori

ROMA, 30 MAR - Colombia e Cile eliminate, Perù agli spareggi con la vincente di Australia-Emirati Arabi grazie al quinto posto nel girone delle qualificazioni sudamericane. Così hanno stabilito i risultati dell'ultimo turno. I quattro posti che portano direttamente in Qatar erano già stati assegnati a Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador. Il Perù doveva battere in casa il Paraguay che non aveva più nulla da chiedere. Missione compiuta con un 2-0. Al 4' è andato a segno l'italo-peruviano Gianluca Lapadula (attaccante del Benevento), raddoppio di Yoshima Yotun (42'). La quotata Colombia doveva sperare in un passo falso peruviano. La sua vittoria in Venezuela (1-0, gol di James Rodriguez) non è servita ed ha chiuso il girone al sesto posto. Il Cile di Arturo Vidal, a due punti di distanza, era matematicamente in corsa, ma ha perso in casa contro l'Uruguay (2-0, gol di Suarez e Valverde).

