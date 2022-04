Moto: Spagna; Raul Fernandez non corre a Jerez

ROMA, 29 APR - Raul Fernandez, pilota Tech3 KTM, è stato dichiarato non idoneo e non disputerà il gran premio di Spagna. Lo spagnolo non ha recuperato dall'infortunio alla mano destra riportato a Portimao, durante la Q1, incidente che già gli aveva impedito di gareggiare in Portogallo. Fernandez, alla prima stagione in MotoGP, sperava di rientrare in azione in questo fine settimana, ma i controlli medici a cui si è sottoposto a Jerez prima della FP1 hanno stabilito che dovrà rimandare il suo ritorno in pista, che nella migliore delle ipotesi potrebbe avvenire tra due settimane in Francia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA