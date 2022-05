Nel 2021 è stato Messi lo sportivo più pagato del mondo

(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 MAG - Lionel Messi è stato lo sportivo più pagato al mondo nel 2021, con circa 130 milioni di dollari di entrate (circa 125 milioni di euro). Il dato è riportato dalla rivista Forbes: l'argentino precede nell'ordine LeBron James e Cristiano Ronaldo. Messi torna al primo posto in questa classifica stilata dai media specializzati statunitensi, dopo essere stato scavalcato dall'asso delle arti marziali miste Conor McGregor. Dei suoi 130 milioni di dollari di reddito lordo (come nel 2019 e nel 2020, quando ancora giocava nel Barcellona), 75 milioni di dollari (72 milioni di euro) provengono dal suo contratto (riconoscimenti e stipendi cumulativi) con il club parigino e 55 milioni dalle sue attività di sponsorizzazione, in particolare Adidas, Budweiser e Pepsi Cola. La stella dei Lakers, LeBron James, 37 anni, è secondo con 121,2 milioni di guadagni (116,8 milioni di euro), di cui due terzi, circa 80 milioni di dollari (77 milioni di euro), arrivano dagli sponsor. Le sue partnership, fra attività e investimenti, spaziano dal cinema alla criptovaluta. Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United all'inizio della stagione, completa il podio con 115 milioni di dollari di ricavi (110 milioni di euro). L'attaccante portoghese, 37 anni, ha emolumenti equilibrati, dal momento che 60 milioni provengono dal proprio contratto sportivo e 55 da altre attività, in particolare sponsorizzazioni. Neymar, altro fuoriclasse del PSG, è 4/o (95 milioni di dollari, 91 milioni di euro), seguito da Stephen Curry (Nba) dei Golden State Warriors (82,8 milioni di dollari, 89 milioni di euro). Il primo atleta non calciatore e non cestista è Roger Federer, 7/o con 90,7 milioni di dollari di introiti, di cui 90 provenienti dalle attività commerciali. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA