Partenza choc per il Dream Team Usa di basket: vince la Francia

Dopo 25 vittorie consecutive, si ferma la striscia olimpica della nazionale statunitense di basket. Comincia in salita il cammino di Tokyo per gli uomini di Gregg Popovich, battuti 83-76 dalla Francia. Un esordio amaro per gli eredi del Dream Team, che hanno pagato un pessimo terzo quarto (25-11 di parziale) e la giornata di grazia fra i transalpini di Fournier (28 punti). Per la Francia anche 14 punti e 9 rimbalzi di Gobert mentre fra gli uomini a stelle e strisce il migliore è il fresco campione Nba Jrue Holiday (18 punti), in doppia doppia Adebayo (12+10), 11 punti per Lillard e 10 per Durant. Gli Usa non perdevano ai Giochi dalla semifinale di Atene 2004 con l'Argentina: dopo il bronzo in Grecia erano arrivati gli ori, senza nemmeno una sconfitta, di Pechino, Londra e Rio.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA