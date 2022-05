Play off Serie C, il Palermo comincia alla grande: vittoria a Trieste con doppietta di Floriano

Il Palermo batte 2-1 la Triestina in trasferta e inizia con il piede giusto il suo cammino ai play-off di Serie C. Nel primo turno nazionale degli spareggi promozione i rosanero chiudono il primo tempo in vantaggio di due gol per effetto della doppietta di Roberto Floriano al 41' e al 49' su due azioni fotocopia con assist rasoterra dalla destra di Valente.

Nel secondo tempo la Triestina ha provato a reagire con Francesco Rapisarda, catanese d’origine e fra i migliori dei suoi, che ha colpito la traversa al 7', ha impegnato il portiere del Palermo Samuele Massolo alla mezzora e poi ha trovato il gol con un colpo di testa al 43' sugli sviluppi di un calcio di punizione di Vincenzo Sarno. Giovedì alle 20,30 al «Barbera» la partita di ritorno.

