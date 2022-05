Playoff di Serie B: 1-0 al Benevento, il Pisa vola in finale

ROMA, 21 MAG - Il Pisa è la prima finalista dei Playoff promozione del campionato di calcio di Serie B. La squadra allenata da Luca D'Angelo ha battuto per 1-0 il Benevento nella semifinale di ritorno disputata sul terreno dell'Arena Garibaldi di Pisa. Ha deciso il match-qualificazione una rete di Ahmad Benali, realizzata nel primo tempo all'11'. All'andata i sanniti avevano vinto con lo stesso punteggio (1-0), ma il Pisa passa grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regoular season (3/o posto, contro il 7/o della formazione di Fabio Caserta). Il Pisa adesso incontrerà la vincente di Monza-Brescia, in programma domani sera alle ore 21 sul terreno dello stadio Brianteo di Monza. All'andata la squadra di Giovanni Stroppa s'impose per 2-1, ipotecando la qualificazione per la finale. La doppia finale che dà l'accesso alla prossima Serie A è in programma giovedì 26 (andata) e domenica 29 maggio (ritorno): entrambe le partite avranno inizio alle ore 20,30.

