Premier: 2 gol Kane, Conte sorride; c'è Scamacca,West Ham vince

LONDRA, 28 AGO - Harry Kane segna una doppietta sul campo del Nottingham Forest, matricola molto poco arrendevole, e regala al Tottenham di Antonio Conte una vittoria per 2-0 più dura del previsto. Così ora gli Spurs salgono a 10 punti in classifica, e quindi al secondo posto in classifica assieme a Manchester City e Brighton, a -2 dall'Arsenal capolista. Vince anche, ed è la prima volta in questo campionato, il West Ham in cui Gianluca Scamacca ed Emerson Palmieri fanno parte della formazione iniziale. Gli Hammers passano per 1-0 (gol di Fornals) sul campo dell'Aston Villa, dove ora traballa la panchina di Steven Gerrard. "Ho le orecchie e quindi ho udito anche io i fischi e le contestazioni dei tifosi - le parole del manager dei Villans -. Sono nel calcio da tanto tempo e so bene che il lavoro di un tecnico si giudica dai risultati. Quindi, in generale, se perdi tre partite di fila è chiaro che i supporters vogliano che un manager se ne vada".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA