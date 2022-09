Premier: 6-2 al Leicester, Tottenham tiene il passo del City

ROMA, 17 SET - Il Tottenham travolge 6-2 il Leicester ultimo in classifica in Premier League e tiene il passo del Manchester City, con cui condivide la vetta a 17 punti dopo sette giornate, in attesa del match di domani dell'Arsenal, che ne ha 15. Protagonista del match a Londra è stato Son, entrato nella ripresa e autore di una tripletta che ha affondato le ultime speranze delle Foxes e forse anche il futuro del loro allenatore, Brendan Rodgers, che incassa la sesta sconfitta consecutiva. Il Leicester è andato presto in vantaggio con Tielemans, poi ha subito la rimonta degli Spurs con Kane e Dier ma è riuscito pareggiare prima dell'intervallo con Maddison. La ripresa ha però messo di nuovo a nudo le gravi carenze difensive della squadra di Rodgers, e così Betancur prima e poi Son, in gol tre volte in neanche 15', hanno decretato la sua ennesima sconfitta. Antonio Conte, ancora imbattuto in campionato, potrà pensare con tranquillità al big match con l'Arsenal previsto dopo la sosta per le nazionali.

