MILANO, 16 APR - "Congratulazioni al Milan di nuovo in testa al campionato. Buona Pasqua al club a tutti i tifosi e a coloro che osservano questa occasione #sempremilan": è il tweet di Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, il fondo del Bahrain che è in trattativa per l'acquisto del Milan, dopo il successo di ieri sera dei rossoneri contro il Genoa.

