Respinto il ricorso di Djokovic, espulsione dall'Australia per il tennista n.1 del mondo

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia. Con una decisione unanime, la Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il nome di Novak Djokovic compariva fino a questa mattina nel «match schedule» della prima giornata degli Australian Open, in programma domani. L’organizzazione, che aveva già inserito in tabellone il numero uno del mondo in attesa della risoluzione della controversia sul suo visto, aveva deciso di confermare la presenza del serbo che domani avrebbe dovuto debuttare contro il connazionale Miomir Kecmanovic nella sessione serale della Rod Laver Arena.

Pubblicità

Ma la decisione della corte federale che ha confermato il ritiro del visto al tennista che non è vaccinato contro il Covid dovrebbe a breve portare all'spulsione di Djokovic dal Paese. Il campione serbo è stato anche condannato a pagare le spese processuali.

Nell’ultima udienza sul caso Djokovic davanti alla Corte federale australiana, il legale del campione serbo, Nick Wood, aveva ha replicato alla tesi del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke che aveva ha motivato l’annullamento del visto con l’ipotesi che la permanenza di Djokovic in Australia potesse alimentare disordini da parte dei no vax sostenendo la tesi contraria, ovvero paventando «lo scenario alternativo»: se Djokovic «sarà espulso» e «la sua carriera compromessa», «è abbastanza ovvio - ha detto - che sarà questo a poter generare sentimenti no vax» tra la popolazione e alimentare disordini. Vedremo ora cosa succederà.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA