Roma: 5-0 al Trastevere, out Zaniolo

ROMA, 09 LUG - Buona la prima per la Roma di José Mourinho. L'amichevole di questo pomeriggio a porte chiuse contro il Trastevere si è conclusa 5-0 per i giallorossi che, dopo i primi 45', erano già avanti di due gol. Non ha preso parte al test Zaniolo, out ufficialmente per lombalgia, ma anche per un discorso legato al mercato. Non ha giocato nemmeno Spinazzola, che invece prosegue il lavoro di recupero individuale come da programma, dal momento che è rientrato solo giovedì. Le prime prove tattiche parlano di un ritorno alla difesa 4 nell'attesa del rientro dei nazionali, con l'esordio a centrocampo di Matic per i giallorossi che hanno anche sbagliato un rigore. Prima del fischio d'inizio José Mourinho è andato a salutare il presidente del Trastevere e tutto lo staff tecnico; con il tecnico portoghese anche il gm Tiago Pinto che ha portato delle maglie in regalo per gli ospiti. Un gesto particolarmente apprezzato da parte del presidente della società di Serie D. Prima del match, invece, fuori Trigoria è stato affisso uno striscione che recitava: "In uno stato che occupa non può esserci amichevole". Il riferimento è alla partita del 30 luglio che la Roma giocherà in Israele contro il Tottenham. Sfuma definitivamente il ritorno di Sergio Oliveira, da questo pomeriggio ufficiale l'acquisto del Galatasaray.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA