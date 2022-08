ROMA, 21 AGO - "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra". Lo fa sapere la Roma con una nota sui propri social aggiungendo come "il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA