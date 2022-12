San Cataldo resta indigesta per il Catania di Ferraro: rossazzurri fermati sull'1-1, ma sono campioni d'inverno

San Cataldo resta indigesta al Catania di Giovanni Ferraro, fermato sull’1-1 al “Valentino Mazzola” dalla Sancataldese nel match valido per la quattordicesima giornata del girone I di Serie D. Non si concretizza dunque l’”operazione rivincita” per gli etnei, fermati dai verde-amaranto anche in campionato e costretti a rimandare l’appuntamento con un successo in trasferta che manca da oltre un mese. La contemporanea sconfitta casalinga del Lamezia consente comunque ai rossazzurri di laurearsi campioni d'inverno con tre giornate di anticipo sulla conclusione del girone d'andata.

Si è giocato davvero poco al “Mazzola”, conseguenza del nervosismo palpabile in campo e delle numerose interruzioni di gioco che causano più di un parapiglia, con relativa pioggia di cartellini. Le occasioni registrate nel primo tempo sono ben poche. La Sancataldese ha comunque il merito di trovare il gol alla prima fiammata: svarione di Rapisarda e Zerbo con un potente mancino non perdona Bethers.

Produce poco il Catania, ma a fine tempo l’unica chance si traduce nel gol del pareggio. Sugli sviluppi di un corner, Rapisarda schiaccia un preciso colpo di testa sul secondo palo colpendo la traversa, stessa sorte tocca a Lorenzini, ma sulla seconda ribattuta il più lesto è il compagno di reparto Somma, cui tiro viene respinto al di là della linea siglando l’1-1 (segnalato dal primo assistente di linea).

Poco da raccontare nella ripresa, con Ferraro che gioca la carta Chiarella, al rientro dall’infortunio, e Giovinco al posto di Sarno, ma eccezion fatta per un’occasione di Rapisarda (ancora una volta di testa) spenta alta sopra la traversa, la partita si incanala su un 1-1 che allunga la striscia di imbattibilità, ma sorride più ai locali. Il Catania vanta comunque un vantaggio di 11 punti dalla seconda in classifica: il Locri, vittorioso a Lamezia Terme.

