Serie A: Milan, biglietti anche a 1 euro contro l'Udinese

MILANO, 22 FEB - Un biglietto per San Siro, per assistere a Milan-Udinese venerdì alle 18.45, pagando solo 1 euro: è l'iniziativa del Milan e della promo "Friends", annunciata sul sito del club rossonero. "Con l'acquisto di un tagliando intero, si ha diritto ad acquistare fino ad un massimo di tre biglietti alla tariffa speciale di 1 euro. La promozione - si legge - è valida in alcuni settori selezionati". L'obiettivo del club è riempire gli spalti di San Siro in una partita "da vincere, anche per riscattare il pareggio di sabato scorso contro la Salernitana e riprendere una marcia valsa sinora la testa della classifica". I biglietti partono da 12 euro, gli Under 16 da 9 euro se accompagnati da un adulto, gli Under 30 da 9 euro e gli Over 60 possono acquistare un tagliando a partire da 19 euro, sempre in determinati settori.

