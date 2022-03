Torna la Junior Tim Cup, con campagna contro razzismo

ROMA, 16 MAR - Torna la 'Junior TIM Cup - Keep Racism Out', il torneo giovanile di calcio a 7 riservato alle squadre under 14 degli oratori delle 16 città in cui si gioca la Serie A. Lega Serie A, Tim ed il Centro Sportivo Italiano (Csi) sostengono insieme la nona edizione del torneo, che dopo aver coinvolto più di 77mila giovani in tutta Italia ed oltre 5mila oratori, quest'anno abbraccia la campagna di sensibilizzazione di Lega Serie dedicata alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. Il torneo partirà a marzo e le squadre qualificate dalle rispettive fasi oratoriali si affronteranno in fasi regionali o interregionali di qualificazione e le vincitrici si contenderanno il titolo di campione. I ragazzi degli oratori saranno impegnati anche in attività educative finalizzate alla lotta al razzismo e alla trasmissione di valori quali l'integrazione e l'inclusione. "La lotta al razzismo riguarda ognuno di noi, i nostri ragazzi, il nostro futuro, e dobbiamo farla tutti insieme - ha dichiarato l'ad della Lega A, Luigi De Siervo -. Il calcio in Italia svolge un ruolo sociale importante e la Lega Serie A è schierata in prima linea con la campagna di sensibilizzazione Keep Racism Out". "Tim sostiene il progetto Keep racism out per essere vicina ai giovani in modo diretto: dalla pratica professionistica alla attività di educazione sul tema del razzismo" ha dichiarato Sandra Aitala, Vp Brand strategy & commercial communication di Tim. ""Questo torneo è per noi un fiore all'occhiello - afferma il presidente Csi, Vittorio Bosio - e voglio esprimere sincera gratitudine a Tim e Lega Serie A per aver creduto tuttora, specie in tempi così difficili, in questo progetto che esalta i nostri giovani".

