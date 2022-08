Tour: tracce di Tramadolo nel sangue, squalificato Quintana

ROMA, 17 AGO - L'Unione Ciclistica Internazionale ha squalificato dalla classifica generale del Tour de France di ciclismo Nairo Quintana. Lo scalatore colombiano, vincitore nel 2014 del Giro d'Italia, si era piazzato al sesto posto, con un ritardo di 16'33" dalla maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Quintana è stato sanzionato per - si legge, in un comunicato - "aver violato il divieto di utilizzo del Tramadolo nelle competizioni, previsto dal regolamento medico UCI con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei corridori alla luce degli effetti collaterali di questa sostanza". Le analisi di due campioni di sangue essiccato, forniti dal corridore l'8 e il 13 luglio, durante il Tour de France 2022, hanno rivelato la presenza di Tramadolo e dei suoi due principali metaboliti. In conformità con le regole mediche UCI, pertanto, il corridore è stato squalificato dal Tour de France 2022. La decisione potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport entro i prossimi 10 giorni.

