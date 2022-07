Tour: ultima tappa a Philipsen, Vingegaard trionfa

ROMA, 24 LUG - Il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata l'ultima tappa del Tour de France 2022, un circuito di 115,6 km a Parigi con arrivo ai Campi Elisi. Una passerella trionfale per il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), che è riuscito a strappare dopo due edizioni la maglia gialla allo sloveno Tadej Pogacar, secondo in classifica. Vingegaard non ha partecipato alla volata ed è arrivato in formazione allineata insieme con i suoi compagni di squadra.

