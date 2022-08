TORINO, 07 AGO - Si chiude con una pesante sconfitta per 4-0 l'estate della Juventus: l'Atletico Madrid passa alla Continassa con una tripletta dell'ex Morata e una rete nel recupero di Cunha. La squadra di Allegri è sembrata in difficoltà contro i Colchoneros, ad una settimana dall'esordio in campionato contro il Sassuolo a Ferragosto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA