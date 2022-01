Tutti pazzi per Luca Moro: il futuro del bomber è al Sassuolo

Mentre nel ritiro di Torre del Grifo il Catania prepara il primo dei tre match che dovrà affrontare in otto giorni – avversario di turno il Catanzaro – nei media nazionali si parla ogni istante di Luca Moro. Il fenomeno della Serie C è sempre nelle mire dei club che vorrebbero assicurarselo. Ma a quanto pare l'asta se l'è aggiudicata il Sassuolo, in verità club che insiste più degli altri, che avrebbe raggiunto un accordo con il Padova per la stagione successiva. La cifra che ipotizza Tuttomercatoweb si aggira sui 3,5 milioni più alcuni bonus.

Inutile ribadire che Moro rimarrà al Catania fino a fine stagione o quanto meno fino a quando la squadra potrà scendere in campo perché questi erano i patti tra i due club e perché il ragazzo potrebbe semmai far ritorno al Padova laddove ha esordito in avvio di campionato. In ogni caso il Catania si concentra soltanto sul Catanzaro, storico avversario che al Massimino presenterà dall'inizio quasi certamente gli ex Maldonado e Welbeck in difesa.

