Un Leclerc vince a Silverstone, fratello Charles primo nella F3

ROMA, 03 LUG - C'è un Leclerc che fa festa a Silverstone. Arthur, il fratello del pilota Ferrari, ha infatti vinto la Feature Race di Formula 3 dopo una gara tirata fino all'ultimo giro: sul podio il 17enne Zak O'Sullivan e Oliver Bearman. Dopo una due giorni di pioggia, stamattina il circuito britannico si presentava asciutto, anche se il meteo non annuncia nulla di buono. Il primo a esultare per il successo del giovane Arthur è stato proprio Charles Leclerc (in pista nel pomeriggio per la gara di F1, con la Ferrari di Carlos Sainz in pole) che è corso ad abbracciare il fratello alla sua prima vittoria dell'anno.

