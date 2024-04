Tennis: Sinner ‘nessuna pressione, mio obiettivo sono i Giochi’

agenzia

All'Atp di Madrid l'azzurro sarà testa di serie n.1

ROMA, 23 APR – “Sono contentissimo di essere qui a Madrid. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà. Il fatto di essere qui come numero 1 del seeding non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora”: parola di Jannik Sinner che a Madrid è il favorito numero 1. “Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più – sottolinea in conferenza stampa -, ma sono contento di esserci; so anche che l’anno scorso non ho fatto benissimo sulla terra battuta e cercherò di migliorare, poi verranno i tornei più importanti, Roma e Parigi”. La corsa verso il numero uno del ranking Atp non gli mette pressione: “So chi ha punti da difendere e chi no e sono sicuramente felice della mia posizione – dice – ma ora i punteggi non mi interessano più di tanto”. Sinner fissa poi l’obiettivo stagionale: “Se dovessi dirne uno primario per la stagione direi l’Olimpiade. Poi ovviamente c’è anche Roma e gli Slam, ma i Giochi sono un’altra cosa. Djokovic? Non facciamo paragoni, è lui quello che ha vinto più di tutti”.

