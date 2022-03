Alcamo, il mistero dei due uomini trovati morti in auto

Ancora una tragedia nel trapanese, più precisamente nella località di Alcamo. E’ stato, infatti trovato morto in un’auto parcheggiata un uomo. Lo scorso 3 marzo, più o meno nell’arco di tempo che va dalle 12 alle 13, fu trovato privo di vita il corpo di un uomo di 54 anni in una delle vie principali della località, sul marciapiede lato est a poche decine di metri da via Sicilia, in Viale Italia a causa di un malore.

Stamane, più o meno nello stesso arco di tempo, un fatto simile si è verificato in una piazza piuttosto trafficata, piazza Bagolino. Un uomo al volante di una Mercedes parcheggiata, infatti è stato trovato morto. Sul posto si è subito recata la Polizia municipale, assieme ad un’agenzia funebre che ne ha decretato il triste epilogo.

Pare che la vittima sia morta a causa di un infarto fulminante, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare realmente come le cose siano andate.

