Tromba d'aria, sindaco di Pantelleria chiede lo stato di calamità naturale

Il sindaco di Pantelleria ha convocato la Giunta per deliberare la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale. La delibera è stata approvata ieri e sarà trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e alla Prefettura di Trapani. Al fine di poter quantificare i danni della tromba d’aria che si è abbattuta venerdì scorso nell’isola, provocando due morti, i cittadini che hanno avuto danneggiati beni immobili, beni mobili e colture potranno compilare e presentare i moduli scaricandoli dal sito del Comune al link: https://www.comunepantelleria.it/avviso-raccolta-segnalazione-da nni/

I moduli sono differenziati a seconda che il danno sia a coltivazioni (aziende agricole), abitazioni (patrimonio edilizio privato), auto e altro (beni mobili) o attività economiche e produttive. La giunta invita chi ha subito danni a fare foto e video per documentarli, prima di iniziare a riparare soprattutto i tetti, intervento urgente prima che arrivi di nuovo la pioggia. Questa documentazione servirà, in appoggio ai rilievi fatti dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, per verificare i danni subiti ed avere il risarcimento.



