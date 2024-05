Ginnastica: Italia vince altri 3 ori, Esposito regina d’Europa

agenzia

Campana è campionessa continentale alla trave e al corpo libero

ROMA, 04 MAG – L’Italia della ginnastica domina i Campionati Europei di artistica in corso a Rimini. Dopo l’oro e l’argento conquistato venerdì, le ginnaste azzurre si prendono altri tre ori, un argento e un bronzo. Protagonista assoluta è Manila Esposito. La campana, ieri vincitrice del concorso all-around, oggi si è laureata campionessa europea alla trave e al corpo libero, dove Angela Andreoli ha conquistato il bronzo che ieri le era stato negato dal regolamento nell’all-around in quanto terza atleta dello stesso paese sul podio. Alle parallele Alice D’Amato ha vinto la gara alle parallele, mentre l’argento è andato alla compagna di squadra azzurra Elisa Iorio. Domenica, le “Fate” azzurre torneranno in pedana per il concorso generale a squadra dove però dovranno fare a meno dell’infortunata Asia D’Amato. “Tutti i nostri obiettivi sono stati centrati, non si poteva davvero fare di più – ha detto il dt della nazionale Enrico Casella – Mi immaginavo di poter centrare questi risultati, ma sentire questo pubblico, questo tifo che ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà è stato speciale, bellissimo”. “Domani teniamo tantissimo alla finale a squadre. L’infortunio di Asia D’Amato ci scombussola un po’ le cose e c’è da considerare il fattore stanchezza, avendo gareggiato in tante finali. Ma ce la metteremo tutta – conclude – Un bellissimo biglietto da visita verso le Olimpiadi ma bisogna restare umili e lavorare. Le ragazze lo sanno”.

