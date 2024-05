100 anni fa nasceva Mike Bongiorno: il blob di alcune sue apparizioni in tv

Video dalla rete

(LaPresse) Il 26 maggio 1924 a New York nasceva Mike Bongiorno. Conduttore televisivo e radiofonico, ha fatto la storia della tv italiana, volto di programmi iconici e quiz che hanno segnato un’epoca come ‘Lascia o raddoppia’, ‘Rischiatutto’ e ‘Flash’. In carriera ha lavorato sia in Rai che in Mediaset, riscuotendo sempre grande successo. Ha condotto anche 11 Festival di Sanremo (di cui cinque consecutivi), diventando il secondo presentatore per numero di edizioni dopo Pippo Baudo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA