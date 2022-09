Pescara, 22 set. - La Nazionale italiana Under 21 è stata sconfitta 2-0 dai pari età dell'Inghilterra in un match amichevole disputato allo stadio 'Adriatico' di Pescara. A decidere la partita la doppietta di Brewster, a segno al 3' su rigore e al 5'. Gli azzurrini chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Rovella per doppia ammonizione all'86'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA