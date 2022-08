Roma, 6 ago. - L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera alle 20.30 a Tel Aviv, non si disputerà a causa dell'aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Atletico Madrid su Twitter.

