Borsa: Milano peggiora (-2%), pesano Saipem e Unicredit

MILANO, 22 AGO - Peggiora Piazza Affari dopo quasi un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 22.086 punti, in coda alle altre piazze europee. Si assesta sopra quota 228 punti il differenziale tra Btp e Bubnd decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 3,461%. Pesano Saipem (-4,2%), Unicredit (-3,53%), Stellantis (-3,5%), Iveco (-3,3%), Bsanco Bpm (-3,2%), Intesa (-3%) e Bper (-2,9%). Giù anche Tim (-2,8%), Moncler (-2,6%) ed Eni (-1,65%). Positiva solo Inwit (+0,1%), cauta Snam (-0,08%).

