Calcio: proprietari Manchester United valutano vendita club

Manchester, 22 nov. I proprietari statunitensi del Manchester United hanno reso noto che prenderanno in considerazione la vendita del club. La famiglia Glazer proprietaria del club di Premier League inglese dal 2005 sta esplorando finanziamenti esterni per migliorare la crescita, una mossa che potrebbe aprire la strada a una potenziale acquisizione. "Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società", si legge in una nota. Lo United oggi ha anche annunciato la rescissione del contratto con Cristiano Ronaldo.

