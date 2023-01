EcoFlow presenta al CES 2023 un tosaerba, un frigorifero portatile, un condizionatore portatile e una soluzione per l'alimentazione domestica

Le innovazioni premiate al CES, il tosaerba Blade, il frigorifero portatile Glacier, il condizionatore portatile Wave 2 e le comode soluzioni di alimentazione di riserva domestica consentono agli utenti di prendere il potere della propria vita in un modo che non è mai stato così semplice. I nuovi dispositivi arriveranno in Europa nel 2023.

LAS VEGAS, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/-- EcoFlow, azienda produttrice di soluzioni per l'alimentazione portatile e l'energia rinnovabile, presenta tre nuovi dispositivi intelligenti: il condizionatore d'aria portatile Wave 2, nonché i premiati al CES 2023 - il tosaerba robotico Blade e il frigorifero portatile Glacier con fabbricatore di ghiaccio integrato. I tre nuovi dispositivi intelligenti riflettono ulteriormente l'impegno del marchio a trasformare in modo ecologico lo stile di vita grazie a EcoFlow.

Il marchio ha anche presentato la sua nuova soluzione di alimentazione di riserva domestica, dimostrando come l'alimentazione non sia mai stata così semplice. Realizzata sulla base della potente centrale elettrica portatile DELTA Pro, la soluzione di alimentazione di riserva domestica di EcoFlow è una batteria portatile silenziosa e affidabile che sostituisce i generatori rumorosi e altamente inquinanti. L'installazione ha attirato l'attenzione come soluzione innovativa per alleviare gli effetti della crisi energetica globale e rendere la propria vita più facile che mai.

Brian Essenmacher, responsabile dello sviluppo commerciale di EcoFlow, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare i nostri nuovi dispositivi intelligenti e l'innovativa soluzione di alimentazione di riserva domestica al CES 2023. Negli ultimi anni siamo stati colpiti da una pandemia che ha sconvolto la nostra vita, abbiamo assistito a un aumento delle bollette dell'elettricità e a fenomeni meteorologici estremi che stanno creando una situazione energetica sempre più instabile. Per questo EcoFlow offre un'alimentazione più semplice che mai per permettere agli utenti di trarre il massimo dalla vita, che si tratti di risparmiare tempo e costi o di rendere la vita più confortevole tra le mura domestiche, all'aperto e in spazi mobili".

Tre nuovi dispositivi intelligenti per una vita di livello superiore

In quanto fulcro delle più recenti e migliori innovazioni tecnologiche, dove le idee diventano realtà, il CES 2023 ha rappresentato la cornice ideale per EcoFlow per dimostrare come il suo crescente ecosistema di dispositivi intelligenti migliori la vita in casa, all'aperto e in spazi mobili. I tre nuovi prodotti presentati da EcoFlow al CES 2023 sono:

Dei tre nuovi prodotti, sia EcoFlow Blade che EcoFlow Glacier sono stati selezionati come CES 2023 Honorees, sottolineando il loro eccezionale design innovativo e il loro potenziale nel migliorare la qualità della vita degli utenti.

Alimentazione di riserva domestica per la massima tranquillità

Gran parte delle persone si affida alla rete elettrica e, quando questa subisce un'interruzione, le conseguenze possono andare dalla frustrazione a conseguenze irreversibili. Tradizionalmente, le persone ricorrevano ai generatori di carburante come soluzione di emergenza durante i blackout. Mentre i generatori a combustibile sono rumorosi, producono fumo e alti livelli di pericoloso monossido di carbonio, la soluzione EcoFlow per l'alimentazione domestica di riserva fornisce energia pulita, silenziosa e sicura.

La soluzione di alimentazione di riserva domestica per il mercato nordamericano si basa su DELTA Pro, la potente stazione di alimentazione portatile con la massima velocità di ricarica, che si collega a una potenza di uscita di 7200 W, sufficiente a mantenere in funzione i circuiti più critici per una settimana.

La soluzione alternativa di riserva domestica per gli utenti in Europa è rappresentata dal sistema energetico modulare leader del settore di EcoFlow, Power Kits. In base alle esigenze energetiche, gli utenti possono scegliere e collegare fino a sei batterie LFP, che offrono una capacità di base di 2KWh e sono espandibili fino a 30KWh con l'uso dello Smart Home Panel. Questa soluzione supporta un ingresso solare massimo di 9600W, consentendo la ricarica da più tipi e quantità di pannelli solari, che gli utenti possono anche scegliere dalla gamma di pannelli solari EcoFlow per raggiungere uno stile di vita più sostenibile. In caso di emergenza, l'utente può facilmente utilizzare i propri generatori di riserva per caricare i kit di alimentazione.

Mentre le soluzioni standard per l'alimentazione domestica richiedono un'installazione professionale che può richiedere settimane o mesi, le nuove soluzioni di EcoFlow sono state realizzate per essere facili da installare sia nelle case che nei camper. Proprio come i tre nuovi dispositivi, le soluzioni di alimentazione di riserva domestica permettono agli utenti di semplificarsi la vita grazie a un'alimentazione che non è mai stata così semplice.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin da quando fu fondata, nel 2017, la missione di EcoFlow è reinventare il modo in cui gli individui e le famiglie accedono all'energia fornendo soluzioni affidabili, accessibili e rinnovabili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo. I prodotti EcoFlow sono ora disponibili in tutti i 44 Paesi e regioni d'Europa, supportati da una rete di oltre 800 rivenditori locali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow:

Regno Unito: uk.ecoflow.comFrancia: fr.ecoflow.comGermania: de.ecoflow.comItalia: it.ecoflow.comSpagna: es.ecoflow.comAltri Paesi europei: eu.ecoflow.com

Contatto per i media

Franko FischerEcoFlow PR Director, Germaniafranko.fischer@ecoflow.com

Donna DingEcoFlow PR Manager, Europadonna.ding@ecoflow.com

