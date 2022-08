Motomondiale: Marquez, 'senza il 4° intervento al braccio mi sarei dovuto ritirare'

Roma, 11 ago. - Lo scorso 2 giugno Marc Marquez è stato operato all'omero del braccio destro per la quarta volta. L'intervento si è svolto presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota. L'intervento è riuscito, il pilota sta lentamente recuperando la forma per provare a tornare in moto il prima possibile. In occasione del GP Austria (in programma dal 19 al 21 agosto a Spielberg) lo spagnolo sarà presente nel box Honda per seguire da vicino lo sviluppo della moto e aiutare così il team, segno che Marquez si sente tutt'altro che un ex pilota.

È già concentrato sul suo rientro in pista, anche se l'incubo del ritiro ha attraversato il suo cuore e la sua mente prima del quarto intervento: "Avevo molta voglia di operarmi: senza questo quarto intervento mi sarei dovuto ritirare, non c'erano altre opzioni. Ho esperienza di altre operazioni e sento di essere sulla strada giusta", spiega lo spagnolo in un'intervista rilasciata a Deportes Cuatro.

Il pilota della Honda non fornisce dettagli sui tempi di recupero, ma ha le idee ben chiare sui suoi prossimi obiettivi: "Il mio obiettivo non è tornare a vincere, il mio obiettivo è tornare a divertirmi in moto. Vorrei correre senza avvertire dolore, provando a essere competitivo. Se dovessi raggiungere questo obiettivo, gli altri arriveranno da soli di conseguenza".

